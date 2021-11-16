Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 6:17

Мужчина, по вине которого в Пермском крае погибли двое пассажиров, получил реальный срок

Авария произошла в январе этого года
Анна Маркова
Мужчина получил срок за смертельное ДТП.

Мужчина получил срок за смертельное ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Очере суд вынес приговор 47-летнему жителю Республики Марий Эл. Его признали виновным в гибели двух пассажиров. Авария произошла в январе этого года. В дневное время водитель за рулем Volkswagen Passat недалеко от Перми на трассе пошел на обгон фуры. Выехал на встречную полосу, потерял контроль за движением своего автомобиля и врезался в грузовик Scania.

Два пассажира Volkswagen 1961 и 1966 годов рождения погибли на месте ДТП.

- Водитель осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.