Мужчина, по вине которого в Пермском крае погибли двое пассажиров, получил реальный срок

Мужчина получил срок за смертельное ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Очере суд вынес приговор 47-летнему жителю Республики Марий Эл. Его признали виновным в гибели двух пассажиров. Авария произошла в январе этого года. В дневное время водитель за рулем Volkswagen Passat недалеко от Перми на трассе пошел на обгон фуры. Выехал на встречную полосу, потерял контроль за движением своего автомобиля и врезался в грузовик Scania.

Два пассажира Volkswagen 1961 и 1966 годов рождения погибли на месте ДТП.

- Водитель осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.