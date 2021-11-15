В Прикамье за неделю от коронавируса вакцинировалось 58 тысяч человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за прошедшую неделю первую прививку от коронавируса сделали 58 тыс. человек. А еще 26,1 тыс. завершили курс иммунизации, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всего с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привились 1,03 млн. человек. 713,5 тыс. полностью завершили курс вакцинации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

За весь период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 202 229 комплектов вакцины. Из них 977 593 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 158 606 – «Спутник Лайт», 55 010 – «ЭпиВакКорона», 11 020 – «КовиВак».