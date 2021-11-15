Губернатор Пермского края внес ряд предложений на заседании Совета по реализации государственной молодежной политики в ПФО

Заседание Совета по реализации государственной молодежной политики в Приволжском Федеральном округе.

В режиме видеоконференции прошло заседание Совета по реализации государственной молодежной политики в Приволжском Федеральном округе. Его возглавил Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Также в нем приняли участие заинтересованные ведомства и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Полпред Игорь Комаров позитивно оценил работу, проделанную к улучшению ситуации в молодежной среде. В том числе, был принят базовый Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации».

С членами Совета Игорь Комаров обсудил проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, чтобы понять эффективность действующих механизмов поддержки и определить в каком направлении двигаться дальше.

- Важно обратить самое пристальное внимание руководства регионов на обновление материально-технической базы реализации молодежной политики, организацию системы информационной работы и усилить вовлечение молодежи и подростков в позитивную, созидательную деятельность, - сказал Игорь Комаров.

Также участники заседания рассказали о поддержке проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», кроме этого была развернута система окружных общественных проектов, которые определяют эффективность молодежной политики.

Например, в проекте #МЫВМЕСТЕ участвует более 2,5 тысяч добровольцев. Для поддержки некоммерческого сектора регионов округа из средств Фонда президентских грантов в 2021 году было одобрено 66 проектов в общей сложности на 93 млн руб.

В ходе обсуждения Дмитрий Махонин внес ряд предложений по совершенствованию молодежной политики в подготовке кадров, развитию информационной базы и профилактике девиантного поведения.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что самое главное в реализации проектов для молодежи – это их эффективность и устранение существующих проблем.