"Навигатор попутал". Пермского водителя, попавшего на видео во время выезда на «встречку», оштрафуют

Фото: @chp_dtp_perm

14 ноября в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой водитель едет по дороге с односторонним движением - по встречной полосе.

Запись увидели в ГИБДД и установили нарушителя. Им оказался 55 - летний житель Пермского края.

- Водитель автомобиля «Лада Гранта» в районе д.1/1 по улице Краснова нарушил требование дорожного знака «Въезд запрещен» и начал движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Инспекторам мужчина признался, что этот путь показал навигатор, - сообщили в ГИБДД

В отношении нарушителя был составили протокол об административном правонарушении. Теперь водителю, которого "навигатор попутал", грозит штраф в 5000 рублей или же лишение прав от 4 месяцев.