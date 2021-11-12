Пермяки могут получить книги с автографом Алексея Иванова и помочь подопечным фонда «Дедморозим»

Писатель Алексей Иванов передал фонду "Дедморозим" книги с автографами.

Хотите пополнить свою библиотеку экземплярами книг Алексея Иванова? Книги эти будут необычными, а почти волшебными. Вы покупаете книгу и одновременно помогаете тяжелобольным детям.

«Псоглавцы», «Общага-на-Крови», «Вилы» автор подписал и передал фонду «Дедморозим». В посылке более 30 книг, среди них и первое издание фотокниги «Хребет России», и книга «Вилы», вышедшая в этом году в обновленной крутой обложке, и киноиздание «Общага-на-Крови», выпущенное специально к премьере фильма «Общага» с развернутыми интервью и фото со съемочной площадки.

Выбрать книгу можно здесь. Вырученные деньги от продажи лотов, помогут специалистам Службы качества жизни «Дедморозим» заботиться о подопечных из разных уголков Пермского края.

Получить книги можно будет в штабе фонда «Дедморозим» в Перми или, если вы живете в другом городе, почтой.