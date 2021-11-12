В Прикамье впервые за две недели меньше 700 суточных заражений COVID-19

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В Пермском крае выявили 698 новых заражений коронавирусом. Впервые за две недели суточный прирост упал ниже 700.

Общее число инфицированных в регионе достигло 128 265. За сутки в Прикамье провели 12 854 ПЦР-тестов на ковид.

На сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 475 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 249 человек. 40 скончалось за прошедшие сутки.