О законотворчестве и не только: депутат Пылев провел парламентский урок

Депутат Дмитрий Пылёв примерил на себя роль преподавателя и провел нескучный урок по основам законотворческой деятельности

Генеральный директор УЗПМ, депутат Законодательного Собрания Дмитрий Пылёв провел парламентский урок в Краснокамской школе. Столь необычный формат общения с молодежью успешно реализуется в Прикамье с 2006 года и пользуется популярность, как у школьников, так и самих парламентариев.

Первоначально образовательный проект «Парламентский урок» включал в себя творческие конкурсы «Путешествие по Пермскому краю» и «Будущие законодатели края» и был направлен на развитие интереса к истории и культуре Прикамья у подрастающего поколения. Сегодня в рамках парламентского проекта проводятся краеведческий форум, информационно-образовательные семинары и сессии для педагогов. Сам урок проходит каждую осень во всех образовательных учреждениях Пермского края в единый день. Гости-депутаты могут выступать на уроке в роли экспертов, ведущих, консультантов, участников социальных проектов.

Депутат Дмитрий Пылёв примерил на себя роль преподавателя и провел нескучный урок по основам законотворческой деятельности. Старшеклассников интересовало все: чем живет сегодня парламент, какие сформированы комитете в новом созыве, с какими инициативами выступает депутат от Краснокамска. Такой интерес вполне объясним, ведь многие из них уже через год достигнут совершеннолетия, а, значит, смогут активно участвовать в политической жизни города и региона.

А пока старшеклассники успешно демонстрировали свой творческий потенциал и активную гражданскую позицию. Дмитрий Пылёв и его команда подготовили интерактивную игру, в ходе которой ребятам предстояло вжиться в роль начинающих бизнесменов. Они презентовали старт-ап, который должен иметь социальную значимость для Краснокамска и повысить его инвестиционную привлекательность. Другие команды выстраивали коммуникационную стратегию парламентария, готовя вопросы для интервью и версию постов в социальных сетях. Кстати, мастер-класс от SMM-щиков Краснокамска Дмитрий Пылёв разместил в своем Инстаграме. Урок завершен – урок удался! И это отметили все участники парламентской 40-минутки.

Генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылёв:

- Для меня такой формат общения с молодежью – в новинку, но он показал свою эффективность и вовлеченность молодого поколения в политическую и общественную повестку Прикамья. Большинство старшеклассников уже определились с выбором профессии и для них важно начать свою карьеру в родном городе. Проявленный интерес молодых людей к вопросам экономического развития города и региона , открытию новых предприятий и созданию рабочих мест в родном Краснокамске стал своеобразной обратной связью от молодого поколения для определения вектора законотворческой деятельности всего депутатского корпуса. Безусловно, общение будет продолжено, а формат определит молодежь сама».