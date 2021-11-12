Пермяки могут принять участие в акции для бездомных животных «Корзина добра»

Подарки будут переданы в приюты для бездомных собак. Фото: Виктор Гусейнов

Пермский зоопарк запускает акцию «Корзина добра». Любой желающий может положить в нее подарок для животных, которые живут в приюте для собак. Они будут переданы животным ближе к новому году.

Подарки принимаются до 22 декабря, их можно оставить на проходной контролера с 10.00-18.00 (ежедневно).

Список подарков, которые актуальны для приюта:

СРЕДСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ И УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ - Ошейники на среднюю собаку (брезентовые, кожаные) - Брезентовые поводки от 3м. - Препараты от блох, глистов Спреи, капли: Барс, стронгхолд, инспектор, адвантикс Таблетки: Каниквантел, мильбемакс Ошейники противоблошиные: Beaphar - Цепи (2-2,5м), карабины - Таблетки Бравекто (для демодекозников) - Миски, кастрюли (3-7л), ведра - Когтерезки для крупных и средних собак - Лотки, миски для кошек - Впитывающие пеленки (щенкам и кошкам на передержках) - Перчатки (х/б и резиновые), губки, моющие средства - Ковер (закрывать лаз на будках

ВЕЩИ НА ПОДСТИЛКИ РАЗРЕШЕНО: - крупные тёплые чистые (без клопов и других насекомых) вещи из впитывающей ткани на подстилки (пледы, куртки, свитера, постельное белье, полотенца, шерстяные одеяла, шубы, пальто и т.п.). - газеты с навощенной бумагой большого формата, картон, не покрытый пленкой. - сухой опил

НЕ НУЖНО: - нижнее белье, джинсы, пуховые куртки, вещи из шелка, атласа; шарфы, шапки, майки, юбки и т.п.

ЗАПРЕЩЕНО: - одеяла с наполнителем (пух, вата). - матрацы - подушки, диванные подушки - поролон - пуховые куртки

ПРОДУКТЫ - сухие и влажные корма для щенков (Pedigree), взрослых собак (Chappi) и кошек

ЛЕКАРСТВА Медицинские (в аптеках) - Цефтриаксон 1г (порошок) - Новокаин (0,5%) - Аминокапроновая кислота (в инъекциях) - Циклоферон в ампулах по 2мл - Бромгексин или амбробене в табл. или в сиропе - Рингера, глюкоза 5%, физ.раствор, маленькие и большие флаконы - Церукал в таблетках - Винкристин 1мг/мл - Шприцы (2-5 мл)

Ветеринарные:

- Витамины и минералы универсальные или для костей и суставов: Excel Brewers Yeast 8in1, Гелакан Бейби, Хондроитин, Beaphar, Костная мука и другие витамины. - Гамавит фл по 10 мл или витам по 100 мл - Серения во флаконах - Гискан 5 щенкам - Вакцины щенкам и собакам на передержках: мультикан, нобивак. - Вакцины кошкам на передержках: мультифел, нобивак, пуревакс, глобфел 4.

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