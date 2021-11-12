В Прикамье енотовидная собака наведалась в деревню и уснула в клетке для кроликов

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Во вторник, 9 ноября жители Михайловки, что в Добрянском районе, обнаружили необычную находку. Подробности рассказали в краевом Минприроды.

Так, на веранде дома в кроличьей клетке оказалась енотовидная собака. Животное забралось в клетку и доедало остатки корма. Но выбраться обратно собаке не удалось – дверца клетки захлопнулась. Вот она и уснула. А утром спящее животное обнаружили хозяева дома.

Обнаружив незваного гостя, жители дома позвонили в Минприроды. Охотинспектор по Добрянскому округу Александр Мальцев вывез животное подальше в лес и выпустил.

«В Добрянском городском округе не часто встречаются енотовидные собаки. Это единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку. В клетке оказалось молодое животное. Очевидно, зверь пришел к человеческому жилью в поисках пищи», - отметили в Министерстве.

Как добавили в Минприроды, всего на территории нашего региона обитают 4,5 тыс. особей енотовидной собаки.