Минздрав Прикамья опроверг информацию об отказе в медпомощи непривитым от коронавируса

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В краевом Минздраве опровергли информацию о введении QR-кодов для посещения больниц. Ранее в соцсетях появилась ложная информация о том, что в Прикамье не вакцинированных от коронавируса пациентов не будут принимать врачи.

«Медицинская помощь оказывается всем пациентам вне зависимости от наличия или отсутствия пройденного курса вакцинации от COVID-19. Экстренная, скорая и неотложная медицинская помощь оказываются всем пациентам в прежнем режиме», - рассказали в ведомстве.

Но как добавили в Министерстве, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 плановая медпомощь по другим заболеваниям все еще ограничена.

«В полном объеме оказывается медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ). Мы еще раз просим всех граждан отнестись к этой временной мере с пониманием», - добавили в краевом Министерстве здравоохранения.