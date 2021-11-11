Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 11:50

За сутки в Пермском крае коронавирусом заболел 701 человек

В стационарах скончались 42 пациента
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее число заболевших в регионе - 127 567.

Общее число заболевших в регионе - 127 567.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 701 жителя, такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. В медучреждениях в тяжелом состоянии находятся на сегодня находятся 482 пациента. Из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в регионе ковид унес жизни 42 человек, с начала пандемии в Прикамье скончались 6 209 человек.

Общее число заболевших в регионе - 127 567. За сутки проведено 11 129 ПЦР-тестов, однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 008 911 человек.