За сутки в Пермском крае коронавирусом заболел 701 человек

Общее число заболевших в регионе - 127 567. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 701 жителя, такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. В медучреждениях в тяжелом состоянии находятся на сегодня находятся 482 пациента. Из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в регионе ковид унес жизни 42 человек, с начала пандемии в Прикамье скончались 6 209 человек.

Общее число заболевших в регионе - 127 567. За сутки проведено 11 129 ПЦР-тестов, однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 008 911 человек.