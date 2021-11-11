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Происшествия11 ноября 2021 9:37

В Перми осудили серийного грабителя подростков

Мужчина нападал на детей и забирал у них телефоны
Анна Маркова
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Мужчина уже был судим за подобные преступления.

Мужчина уже был судим за подобные преступления.

В Перми осудили 38-летнего мужчину, который ограбил троих школьников. Этой весной он выслеживал ребят, которые возвращались из школы домой, выбрав момент, когда дети оставались на улице одни, подбегал к ним сзади, вырывал из рук телефон и скрывался.

Грабителя задержали оперативники возле ломбарда, когда он попытался продать один из похищенных телефонов. У него дома во время обыска полицейские нашли еще два украденных смартфона. Известно, что мужчина был не раз судим за имущественные преступления.

- Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима.