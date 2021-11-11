На фестивале «Лампа» пермяки могут встретиться с Екатериной Шпицей, Виктором Добронаравовым и Антоном Богдановым

Антон Богаданов и Виктор Добронравов примут участие в фестивале. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Перми с 18 по 21 ноября пройдет фестиваль социального кино «Лампа». Каждый год его участниками становятся конкурсанты со всего мира: за восемь лет заявки на участие подали авторы более девяти тысяч короткометражек. Они затрагивают общественно значимые темы, такие как добровольчество и благотворительность, устойчивое развитие, комфортная городская среда, экология, доступное образование для всех.

Среди членов жюри кинофестиваля – российские актеры театра и кино Яна Поплавская, Александр Петров, Юрий Борисов, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Антон Богданов, Виктор Добронравов и другие.

Пермяки смогут увидеть конкурсные работы и встретиться с известными членами жюри, режиссерами и героям фильмов кинофестиваля.

На участие нужна предварительная регистрация, после которой вы получите билет. Программа фестиваля тут .

ВАЖНО!

Вход на все мероприятия только по распечатанному или электронному билету, QR-коду, или о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, в масках и перчатках.

Фестиваль пройдет на площадке кинотеатра «Киномакс», ул. Мира, 41/1.