Три человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в Пермском крае

Фото: Вконтакте "Подслушано Чайковский".

На дороге «Кукуштан - Чайковский» 9 ноября произошла серьезная авария. Около 8 часов утра 37-летний водитель ВАЗ-2112 ехал в сторону села Фоки. По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, на 28 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом».

Удар был серьезный, ВАЗ сдавило до салона, у второй легковушки также значительные повреждения. К счастью, все кто находился в автомобилях живы. Травмы получили оба водителя и 36-летний мужчина-пассажир «Форда», они госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.