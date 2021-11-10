Краснокамская полиция по горячим следам раскрыла убийство

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснокамская полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, 31 октября в дежурную часть поступило обращение, что в квартире дома по улице Чапаева на полу лежит мужчина в крови. Погибшим оказался 34-х летний хозяин квартиры. Полиция зафиксировала следы борьбы, разбитую посуду.

Далее полицейские опросили жильцов и свидетелей. Просмотрели видео с ближайших камер наблюдения. На видеозаписи одного из магазинов сыщики обнаружили потерпевшего. Он приходил в магазин вдвоем с мужчиной. В незнакомце полиция узнала ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Краснокамска.

Мужчина не сознался в совершении преступления и выдвинул свою версию, о том, что в компании с жертвой были еще двое незнакомых мужчин. Однако, оперативники, проверив информацию, доказали, что доводы задержанного не состоятельны.

Злоумышленнику оставалось лишь признаться в содеянном. Он рассказал, что долго не виделся с погибшим. А в момент встречи пошел домой к старому знакомому. В квартире между мужчинами произошла ссора, в ходе которой задержанный схватил нож и ударил оппонента. А после скрылся с места преступления. Орудие преступления, он выкинул.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.