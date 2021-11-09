Теодор Курентзис подготовил программу «Дягилев+»

Теодор Курентзис Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдет в Перми с 23 по 25 декабря. Его программу составил художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис.

Публика услышит симфонический и камерные концерты. Состоятся мастер-классы и традиционная Diaghilev+ party с альтернативной музыкой. События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках.

- Впервые «Дягилев+» состоялся в ноябре прошлого года, - рассказала дирекция Международного Дягилевского фестиваля. - Спецпроект задуман как некий спутник основного фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе. Сам фестиваль проходит летом.

Как сообщили в театре оперы и балета, все мероприятия «Дягилев+» будут проводиться с соблюдением мер безопасности.