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Звезды9 ноября 2021 14:24

Теодор Курентзис подготовил программу «Дягилев+»

Спецпроект Дягилевского фестиваля пройдет в Перми перед Новым годом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодор Курентзис

Теодор Курентзис

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдет в Перми с 23 по 25 декабря. Его программу составил художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис.

Публика услышит симфонический и камерные концерты. Состоятся мастер-классы и традиционная Diaghilev+ party с альтернативной музыкой. События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках.

- Впервые «Дягилев+» состоялся в ноябре прошлого года, - рассказала дирекция Международного Дягилевского фестиваля. - Спецпроект задуман как некий спутник основного фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе. Сам фестиваль проходит летом.

Как сообщили в театре оперы и балета, все мероприятия «Дягилев+» будут проводиться с соблюдением мер безопасности.