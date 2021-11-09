Житель Прикамья поджег дом своего спящего приятеля

Фото: Пресс-служба СУ СКРФ по Свердловской области

37-летний житель Пермского края признан виновным в серии преступлений на территории Свердловской области. Подробности рассказали в областном следственном комитете.

В ночь на 3 октября 2020 года подсудимый в частном доме по улице Рабочей в городе Нижние Серги был в гостях у своего 59-летнего знакомого. Они распивали алкоголь. В ходе застолья произошел конфликт: ранее хозяин дома на суде дал признательные показания о совершении подсудимым имущественного преступления.

За ту кражу подсудимого осудили, и ранее он отбывал наказание в колонии. Из-за этого гость разозлился на хозяина дома. Подошел к перегородке кухни, на которой висел фрагмент ткани шторы. Поджег штору и скрылся с места преступления.

Хозяин дома, ввиду его нахождения в нетрезвом состоянии, самостоятельно не смог покинуть дом и погиб в пожаре. Он скончался от острого отравления окисью углерода.

Также подсудимый умышленно уничтожил чужое имущество – жилой дом с надворными постройками. Сумма материального ущерба - более 300 тыс. руб.

Суд приговорил жителя Прикамья к 15 годам лишения свободы в ИК особого режима.