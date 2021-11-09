Волонтеры «Свезы» получили грант на социальный проект

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Представители волонтерской организации «Свеза Актив» комбината в Уральском приняли участие в краевом форуме работающей молодежи. За 3 дня форума прошло множество мероприятий: лекции, тренинги, мастер-классы, экскурсии, коллективные подготовки, спортивно-массовые мероприятия и игры. Кроме прочего команда участвовала в образовательных программах форума с участием спикеров из Перми и других регионов России, повышала личные компетенции, в том числе лидерские, и уровень правовых знаний, знакомилась с существующими возможностями для молодежи на различных уровнях.

Также в рамках форума состоялся грантовый конкурс молодежных проектов Пермского края «ПерспектиВы». Представители комбината «Свеза» подготовили для конкурса два проекта – «Воссоединение семьи» и проект умного антикафе "Green brothers".

«Нам предоставили возможность презентовать свою деятельность в форме проекта. Я услышала, что мой проект «Воссоединение семьи» интересный, и теперь уверена, что меня поддержат в новом деле. Я полна энтузиазма и точно знаю, что все получится», - рассказала автор архитектурного проекта, фрезеровщик комбината «Свеза» в Уральском Татьяна Мельченко.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Проект умного антикафе в п. Уральский, получит софинансирование в размере 100 тыс. рублей на реализацию.

«Проект позволит создать пространство для школьников и работающей молодежи, оснащенное самым необходимым для подготовки и ведения общественно-полезной деятельности. Там можно будет вести дополнительные обучающие направления, помогать в реализации экоинициатив, подготовке мастер-классов для детсадовцев и младших школьников, благотворительных акций, которые уже сейчас проводят волонтеры «Свеза Актив». Мы создадим комфортные современные условия для досуга с настольными играми и мини-библиотекой. Сформируем некую преемственность, наладим связь между подростками поселка и молодежью», рассказывает Павел Бурнышев, водитель автопогрузчика производства шпона.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Лидер проекта умного антикафе – Владислав Кожевников, инженер-технолог Службы по технологии и качеству. Ему предстоит координировать команду и реализовать проект в установленные сроки. Вместе активисты расскажут о реализованной инициативе на осенней сессии форума «Пермский период», который пройдет с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Эта инициатива позволит решить сразу несколько проблем, связанных с занятостью уральских школьников, развитием их навыков и компетенций. Но главная ценность - это личное развитие и рост самих авторов, их готовность сегодня брать на себя ответственность, развивать лидерство, помогать и поддерживать друг друга, а также тех, кто в них нуждается», - прокомментировала руководитель команды, менеджер по корпоративным коммуникациям комбината «Свеза» Юлия Отегова.