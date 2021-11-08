Жителя Прикамья осудили за избиение полицейского

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Жителя Пермского района Пермского края осудили за оскорбление и избиение сотрудника ГИБДД. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, из дежурной части в ведомство поступило сообщение, что на территории района некий водитель управляет авто в нетрезвом состоянии. Дорожная полиция прибыла на место, выявила нарушителя и остановила его автомобиль.

Но во время составления протокола о правнонарушении гражданин начал возмущаться и оскорблять инспектора. А потом несколько раз ударил полицейского в грудь и живот.

В результате суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.