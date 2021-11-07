Новый герб Пермского края оценили в 1,28 миллиона рублей

- Фото: Василий Вахрин

На сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по изготовлению и монтажу нового герба Пермского края. Начальная цена контракта составляет 1,278 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен изготовить герб высотой 3,1 метра и длиной 1,7 метра. На несущую сварную раму подрядчику необходимо закрепить четыре объемных металлических конструкции — «Корона», «Медведь», «Щит» и «Книга с крестом». Прием заявок завершится 24 ноября, работы должны быть завершены в течение 150 календарных дней c момента заключения контракта.