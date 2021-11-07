В магазине в Пермском крае нашли труп мужчины

Фото: chp_59/Instagram

В одном из продуктовых магазинов Кизела нашли труп мужчины. На фотографии, которую опубликовали в социальных сетях очевидцы видно, что на полу перед входом в магазин лежит бездыханный мужчина, обувь находится возле тела, а рядом стоит сотрудник полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что труп обнаружили днем в субботу, 6 ноября, умершему мужчине было 69 лет. Видимых следов насилия на теле не обнаружено. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.