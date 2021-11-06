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Общество6 ноября 2021 13:25

В МЧС предупредили о гололеде, сильном ветре, дожде и мокром снеге

Такая погода ожидается и ночью, и днем 7 ноября
Алена ОВЧИННИКОВА
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Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются 7 ноября в Пермском крае.

Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются 7 ноября в Пермском крае.

Фото: Василий Вахрин

Сотрудники краевого МЧС со ссылкой на Пермский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые прогнозируются 7 ноября в Пермском крае.

- В ночное время ожидаются порывы ветра до 17 м/с, по востоку местами сильный дождь с мокрым снегом, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах, - говорится в сообщении. – Днем 7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах. Ветер юго-западный 7–12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью –2, +3º, днем -1, +4º.