В МЧС предупредили о гололеде, сильном ветре, дожде и мокром снеге

Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются 7 ноября в Пермском крае. Фото: Василий Вахрин

Сотрудники краевого МЧС со ссылкой на Пермский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые прогнозируются 7 ноября в Пермском крае.

- В ночное время ожидаются порывы ветра до 17 м/с, по востоку местами сильный дождь с мокрым снегом, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах, - говорится в сообщении. – Днем 7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах. Ветер юго-западный 7–12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью –2, +3º, днем -1, +4º.