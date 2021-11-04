В Пермском крае увеличилось число несчастных случаев при использовании бытового газа

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В Пермском крае выросло число несчастных случаев при использовании бытового газа. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтербеза.

Так, с начала 2021 года в Прикамье из-за ЧП с бытовым газом пострадали уже 29 человек. Один человек погиб. Только за весь 2020 год от аналогичных причин пострадали 27 человек, двое из них 2 погибло.

Для предотвращения несчастных случаев газовики рекомендуют своевременно менять газовое оборудование. Его срок службы указан в паспорте на прибор. По закону, он не может превышать 20 лет.

В министерстве напоминают, что аварийная газовая служба работает круглосуточно, звонить необходимо по номерам «04», «104» (для мобильных телефонов) или «112».