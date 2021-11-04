В Перми в День народного единства усилены меры антитеррористической безопасности

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми в наступившие выходные и праздничные дни усилены меры безопасности. Как сообщили в пермской мэрии, в этот День народного единства из-за сложной эпидемиологической обстановки массовые мероприятия. Все концерты и викторины городские учреждения культуры проведут онлайн.

Усилены меры антитеррористической безопасности во всех муниципальных учреждениях. Их охраняют сотрудники Росгвардии. Проведена профилактическая работа с лидерами этнических землячеств и национальных диаспор воизбежание возможных инцидентов националистического и экстремистского характера. Патрулировать улицы Перми будут народные дружинники.