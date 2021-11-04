В Перми на Октябрьской площади ограничат движение транспорта

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в рамках капремонта Комсомольского проспекта на время ограничат движение транспорта на Октябрьской площади. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, работы будут проводиться 4, 5 и 6 ноября с 8 утра до 18 вечера.

Так, на участке от улицы Екатерининской до улицы Луначарского ограничат движение транспорта – одна из полос для движения будет недоступна.

Также на данном участке Компроса планируется кратковременное закрытие движения всех видов транспорта. Но на период не более 20 минут.

Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда по близлежащим улицам.