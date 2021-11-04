Снежный покров в Прикамье установится не ранее середины ноября

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежный покров в равнинной части Пермского края установится не ранее 15-20 ноября. Таким прогнозом поделились специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

Так, средняя ноябрьская температура воздуха в Прикамье превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Сумма осадков за месяц ожидается близкой к норме.

Первая прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы. Во вторую пятидневку в регионе Пермском крае ожидается потепление до +2…+7 градусов. Число осадков – в пределах нормы.

Во второй декаде температура превысит норму на 2-3 градуса. Ожилается избыток осадков. В третьей декаде месяца сохранится умеренно-теплая погода с количеством осадков, близким к климатической норме.