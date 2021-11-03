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Происшествия3 ноября 2021 15:14

В Пермском крае 20-летнего парня будут судить за секс с несовершеннолетней

Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Анна Маркова
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В Березниках на 20-летнего молодого человека возбудили уголовное дело за секс с несовершеннолетней.

В Березниках на 20-летнего молодого человека возбудили уголовное дело за секс с несовершеннолетней.

Фото: Василий Вахрин

В Березниках на 20-летнего молодого человека возбудили уголовное дело за секс с несовершеннолетней. По версии следователей, парень, воспользовавшись доверительными отношениями с девушкой, занимался с ней сексом, заведомо зная, что она не достигла шестнадцатилетнего возраста.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Парню грозит до 4 лет лишения свободы.