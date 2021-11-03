В Перми пройдет выставка франшиз

Основатель и руководитель компании "Franch region" Кира Гофштадт

9 ноября компания «Franch region»проведет первую выставку франшиз в городе Пермь (Амакс, Премьер-отель, ул.Монастырская, 43).

Ожидается, что в выставке примут участие свыше 600 предпринимателей, инвесторов, специалистов в области франчайзинга, в том числе руководители и собственники крупных компаний.

- Мы организовываем выставки-конференции, которые объединяют инвесторов, самых известных франчайзеров, топ-менеджеров и бизнесменов. На наших выставках компании предлагают свои франшизы, а предприниматели находят выгодные предложения для открытия и масштабирования своего бизнеса. Мы предоставляем массу актуальной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, обсуждаем острые юридические аспекты, разбираем тренды маркетинга и продвижения, - рассказала основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт.

Вниманию посетителей будет предложен широкий спектр франшизных пакетов: «Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry, «Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России, «Гриль № 1» - сеть ресторанов быстрого питания, франшиза «100Cars» - франшиза теплых автомоек, «Медвежонок» - это сеть детских садов эконом-формата, «Формула мебели» - одна из крупнейших мебельных сетей в Пермском крае и Свердловской области, сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто», федеральная сеть мужских парикмахерских «Супермен», сеть пиццерий «ПиццаФабрика», франшиза клининговой компании «Нью Клининг», франшиза стрит-фуд кафе «Шаверма по-питерски» и многие другие.

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Выступления будут проходить в формате бизнес-семинара, в ходе которого можно будет лично уточнить нюансысовместной работы. Кроме того, спикеры затронут актуальные темы для бизнесменов. Зарегистрироваться для участия в выставке франшиз можно на сайте https://franchregion.ru/.