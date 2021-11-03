В 2021 году «Т Плюс» уложила в Краснокамске 4,6 тыс. кв. метров асфальта

Фото: «Т Плюс»

«Пермские тепловые сети» Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в 2021 году выполнили укладку 4 630 кв. м асфальтового покрытия в городе Краснокамск. После летних ремонтов восстановлено 3705 кв. м дорог и 925 кв. м тротуаров. Таким образом, энергокомпания выполнила свои обязательства по приведению в порядок улично-дорожной инфраструктуры города.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов энергетики «Т Плюс» проверили более 124 км трубопроводов в Краснокамске, а также обновили порядка 1,6 км тепломагистралей на ул. К. Маркса и Гознаковском переулке. Новые трубы в современной ППУ-изоляции позволят повысить надежность обеспечения теплом и горячей водой жителей.

В ходе ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» в Краснокамске использовали 2994 кв. м щебня для отсыпки основания асфальтового покрытия и восстановили 5060 кв. м газонов. Это гарантирует качество дорожного и пешеходного движения для жителей, и способствует озеленению городского пространства.

Для организации пешеходного движения краснокамцев в ремонтном сезоне установлено более 1,5 тыс. бортовых камней и поребриков. Кроме того, заасфальтировано 50 кв. м парковочных «карманов».