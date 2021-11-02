В Перми осудили женщину, оставившую годовалого сына в затопленной квартире

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми осудили женщину, которая оставила в опасности своего годовалого ребенка. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Случай произошел в июле 2020 года. Пермячка ушла на несколько часов из дома. При этом оставила дома своего годовалого сына без присмотра взрослых. А пока ее не было, квартиру затопило холодной водой.

Все время малыш находился без еды и питья. В итоге на плач малыша пришли соседи, которые вскрыли квартиру и оказали ему помощь.

Суд признал мать виновной в оставлении своего сына в опасности и приговорил ее к пяти месяцам ограничения свободы. Семья, в которой проживал маленький ребенок, поставлена на социальный учет.