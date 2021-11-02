В Прикамье пропала 65-летняя женщина

Фото: "Регион-59"

В Прикамье под Кунгуром ушла из дома и не вернулась 65-летняя жительница деревни Крутики Галина Новикова. Как рассказали в поисковом отряде «Регион-59», женщина пропала 1 ноября.

На вид пропавшей 60-65 лет. Рост – 140-150 сантиметров. Худощавое телосложение, светлые волосы до плеч и голубые глаза. Была одета в серое пальто и черные резиновые сапоги.

Всех, кому известно местонахождение Галины Павловны, просим сообщить по телефонам:

- 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС город Пермь;

- 8-908-248-19-47 - инфорг Яна;