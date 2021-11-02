Скидка за прививку: «КОРТРОС-Пермь» снизит стоимость квартир для вакцинированных

Фото: «КОРТРОС-Пермь»

Застройщик «КОРТРОС-Пермь» заявил, что готов предоставлять скидку 1% покупателям, сделавшим прививку в ноябре. Об этом на своей странице в FB сообщил генеральный директор пермского проектного офиса девелопера Анатолий Маховиков. С учетом стоимости квартир в жилом комплексе «iLove», который «КОРТРОС» возводит на улице Бармзиной, выгода покупателей может составить от 25 до 59 тысяч рублей. В «КОРТРОСе» уточнили, что для получения скидки достаточно предъявить документ, подтверждающий прохождение первого или второго этапа вакцинации не ранее 1 ноября 2021 года.

На своих страницах в социальных сетях Анатолий Маховиков также рассказал, что «КОРТРОС» достиг принципиальной договоренности с краевым Минздравом - компания окажет необходимую помощь в развертывании пункта вакцинации в Перми. О месте его нахождения пока не сообщается. По словам топ-менеджера, работу пункта планируют запустить уже в ноябре. Кроме того, застройщик готов поддержать информационную кампанию по вакцинации:

«Губернатор Дмитрий Махонин (во время традиционного обращения к краевому парламенту – Ред.) специально обратил внимание на то, что власти в одиночку не справиться с наплывом болезни. Мы все вместе должны приложить усилия, чтобы сбить волну пандемии… Мы подключили управляющие компании, которые работают в наших домах. Они будут сообщать жителям о местах расположения мобильных пунктов, на стендах в холлах появится инструкции о действиях в случае заражения... Со своей стороны уже в ближайшее время готов призвать к содействию коллег через Ассоциацию строителей Прикамья, а также на площадке Торгово-промышленной палаты», - написал Анатолий Маховиков.

Генеральный директор АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. Фото: личная страница/Facebook

Напомним, в минувший четверг депутат и руководитель АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края обратился к коллегам с просьбой активнее поддержать работу по пропаганде вакцинации, указав на необходимость использовать все доступные ресурсы. В минувшие выходные в социальных сетях парламентарий опубликовал пост, где описал меры поддержки, которые готовы оказать возглавляемая им компания. На момент публикации материала официальной информации о скидках на сайте ЖК «iLove» не было. В «КОРТРОСе» пояснили, что сейчас идет оформление внутренних документов, информация о скидках появится на сайте в ближайшие дни.