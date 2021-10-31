Пермская команда «Ds crew» прошла во второй тур на шоу «Новые танцы»

Пермяки приехали на проект, чтобы заявить о себе. Фото: скрин 12 выпуска "Новых танцев" на ТНТ.

«Ребята из Перми, молодцы», «Тонко, стебно, иронично. Поймали волну», - комментируют выступление пермской команды «Ds crew» подписчики группы Вконтакте проекта «Новые танцы».

Ребята из Перми покорили сердца жюри проекта и прошли во второй тур. Они танцевали под композицию «Странные танцы» группы Технология, обошли сильных соперников и попали во второй тур.

В ближайшее время пермяки смогут выйти на сцену, чтобы заявить о себе и побороться за призовой фонд проекта — 10 миллионов рублей. Финалисты каждой категории получат по миллиону, оставшийся банк заберет себе победитель.