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Происшествия31 октября 2021 9:28

На борту самолета Москва-Пермь пассажир потерял сознание

В аэропорту Перми его передали бригаде медиков
Алена ОВЧИННИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ЧП произошло на борту самолета авиакомпании «Победа».

ЧП произошло на борту самолета авиакомпании «Победа».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧП с одним из пассажиров, летевших из столицы в Пермь, случилось 30 октября во время ночного рейса.

- В аэропорту Перми приземлился Boeing-737 с потерявшим сознание пассажиром, - сообщает Telegram-канал Aviaincident. - Самолет авиакомпании «Победа» летел по маршруту Москва (Шереметьево) – Пермь. Во время снижения в пермском аэропорту – на часах было 3.43 - командир воздушного судна сообщил диспетчеру, что на борту находится больной пассажир – мужчина 30-35 лет, который потерял сознание.

В 4:05 самолет благополучно приземлился в «Большом Савино». Выяснилось, что причиной плохого самочувствия пассажира было состояние алкогольного опьянения. На земле мужчину передали бригаде медиков.