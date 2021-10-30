Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 октября 2021 11:24

В Пермском крае задержано 60 грузовых поездов

На железнодорожных путях произошла поломка
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Пермском крае произошла задержка 60 грузовых поездов.

В Пермском крае произошла задержка 60 грузовых поездов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае с 18 часов 29 октября приостановлено движение поездов на нечетном пути перегона Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги в Пермском крае. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура. Внештатная ситуация связана с ремонтом пути в неблагоприятных погодных условиях.

- В настоящее время задержано 60 грузовых поездов, - сообщили в прокуратуре. - Задержки пассажирских поездов не допущено. На место ремонтных работ направлена дополнительная спецтехника. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.