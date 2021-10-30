В Пермском крае задержано 60 грузовых поездов

В Пермском крае произошла задержка 60 грузовых поездов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае с 18 часов 29 октября приостановлено движение поездов на нечетном пути перегона Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги в Пермском крае. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура. Внештатная ситуация связана с ремонтом пути в неблагоприятных погодных условиях.

- В настоящее время задержано 60 грузовых поездов, - сообщили в прокуратуре. - Задержки пассажирских поездов не допущено. На место ремонтных работ направлена дополнительная спецтехника. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.