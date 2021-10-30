В Перми составили рейтинг автомобилей, арестованных за «тепловые» долги

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил список автомобилей, на которые в 2021 году был наложен арест за долги за услуги отопления и горячего водоснабжения. Первые места в рейтинге заняли внедорожники, немногим ниже расположились седаны иностранного производства.

Первые места в списке заняли Jeep Grand Cherokee и несколько Toyota RAV 4. Рыночная стоимость каждого из них превышает 2 млн руб. Значительную часть списка составили автомобили средней ценовой категории марок Лада, Hyundai, Kia, Volkswagen, Chery, Geely и др. Стоимость арестованного имущества значительно выше задолженности его владельцев. При этом многие автомобили 2018-2021 гг. выпуска и можно сделать вывод о том, что средства на оплату коммунальных услуг у их владельцев были.

Все их владельцы предпочли оплатить свою задолженность, не дожидаясь реализации авто с торгов. Призываем убедиться в отсутствии просроченных обязательств за тепло и ГВС, чтобы не лишиться имущества и избежать расходов на оплату эвакуации и исполнительского сбора.

Помимо проведения рейдов по месту жительства должников в 2021 году проводятся мероприятия по выявлению клиентов с задолженностью на автодорогах с привлечением правоохранительных органов. В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют проверить отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение, так как в течение отопительного сезона интенсивность рейдов по должникам за тепло значительно выросла.

«За 10 месяцев 2021 года были арестованы автомобили общей стоимостью более 40 млн руб. Совокупный долг их владельцев за тепло и ГВС превысил 25 млн руб. Благодаря рейдам, все эти средства удалось вернуть и направить на модернизацию тепловых сетей, а значит, на повышение качества теплоснабжения всех клиентов. Поэтому мы рекомендуем проверить отсутствие задолженности за тепло в ближайшее время, чтобы ваш автомобиль не стал фигурировать в подобных рейтингах», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.