Благодаря нацпроекту в 265 школах Прикамья появилось современное цифровое оборудование

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Пермском крае реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) - в рамках национального проекта «Образование». Его реализацию обсудили на заседании краевого правительства под председательством главы региона Дмитрия Махонина.

- Каждый ребенок должен уметь пользоваться современным цифровым оборудованием, чтобы быть конкурентным в будущем, - подчеркнул Дмитрий Махонин. – Многие школьники связывают свою дальнейшую судьбу с IT-отраслью, и мы должны со школьной скамьи создать благоприятные условия для их развития в этом направлении.

В рейтинге Минпросвещения РФ по цифровой трансформации системы образования наш регион занимает 3 место в стране.

- Это очень достойное место, но нам не стоит расслабляться, нужно поэтапно выполнить все намеченные планы, – отметил Дмитрий Махонин.

Что подразумевает создание цифровой образовательной среды?

- Проект развивается по трем направлениям, он включает в себя обеспечение школ высокоскоростным доступом в интернетом, обустройство IT-инфраструктуры внутри учебных корпусов и подключение образовательных организаций к региональным и федеральным информационным системам (ЭПОС и Сферум), - объяснила руководитель краевого Минобрнауки Раиса Кассина. - Более 97 процентов зданий школ уже подключены к интернету, еще 25 корпусов необходимо обеспечить доступом е нему до конца года. Благодаря федеральному финансированию 265 школ региона удалось оснастить современным цифровым оборудованием. К концу 2024 года в рамках нацпроекта новую технику поставят еще в 451 школу.

В164 школы Пермского края уже завершилась поставка комплектов оборудования. Каждый такой комплект состоят из интерактивной LED-панели, ноутбуков, либо SMART-ТВ и ноутбуков, ноутбуков мобильного класса, серверов, IP-камер, многофункциональных устройств. Дополнительно за счет средств регионального бюджета планируется приобрести оборудование для 178 школ. В этом году, в частности, будет осуществлена закупка ноутбуков, проекторов,

Более 330 школ получат доступ к контенту платформы «Мобильное электронное образование», где ребятам будут доступны материалы базового уровня по всем предметам для 10-11 классов. 462 школы присоединяются пермским платформам «Интеллектуальная школа» по физике для 7-11 классов и Maketest – по математике для 5-11 классов, на обеих платформах доступен контент профильного уровня.

Как рассказала Раиса Кассина, в этом году электронная система образования в Прикамье пополнится новыми модулями «ЭПОС.Олимпиады», «ЭПОС.Абитуриент» и «ЭПОС.Работодатель», конструктором сайтов школ. Кроме того, модернизируют модуль для студентов среднего профессионального образования и родителей воспитанников детсадиков.