Средняя продолжительность жизни в Прикамье упала до 69,5 лет

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Средняя продолжительность жизни в Пермском крае снизилась до 69,5 лет. Об этом заявила глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень.

Одной из причин этого, по словам министра, является пандемия коронавируса.

Отметим, что в 2019 году (до пандемии COVID-19) этот показатель составлял 71,3 года. Естественная убыль населения в 2020 году составила 11,5 тыс.человек.

Первое место среди причин смерти занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Затем идут заболевания органов дыхания и последствия коронавируса.