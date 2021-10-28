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Общество28 октября 2021 19:40

В Перми председательнице ТСЖ грозит 10 лет тюрьмы

Ее обвиняют в присвоении и растрате
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В краевой столице осудят 29-летнюю председательницу ТСЖ, которая обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Дело анонсировали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Как полагают следователи, пермячка, являясь председателем ТСЖ, пользовалась своим служебным положением и похитила деньги у жильцов многоквартирного дома. В результате чего ТСЖ был причинен ущерб в размере более 1,2 млн руб.

Сейчас уголовное дело находится в производстве судьи. Судебное заседание назначено на 9 ноября. Обвиняемой может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом.