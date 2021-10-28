Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 35 муниципалитетах Прикамья

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Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 35 муниципалитетах края. Напомним, на сегодня в регионе выявили 670 заражений.

216 заболевших выявлено в Перми. 70 – в Добрянском городском округе. 52 заболевших в Пермском районе.

В Соликамском городском округе вирус диагностировали у 45 жителей, в Красновишерском городском округе – у 33, а в Краснокамском городском округе – у 30.

В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 28 человек, в Еловском муниципальном округе – у 27, в Березниках – у 26, в Чусовском городском округе – у 16.

В Нытвенском городском округе заболели 14 прикамцев, в Суксунском городском округе – 13, в Осинском городском округе – 12, в Куединском муниципальном округе – 10.

По 9 жителей заразились коронавирусом в Большесосновском муниципальном районе и Ильинском городском округе. В Кизеле коронавирусная инфекция обнаружена у 6 обратившихся к врачам пациентов.