«Звезда» перед матчем с «Челябинском» лишилась лучшего бомбардира

Фото: ФК "Звезда"

Форвард пермской «Звезды» и один из лучших бомбардиров группы «4» второго дивизиона ФНЛ Илья Карпук своей команде в ближайшем матче не поможет. Сейчас у нападающего пять голов. Это восьмой результат в лиге.

Как рассказали в пресс-службе «Звезды», желтая карточка 24-летнего форварда, которую он получил в победном матче против «Урала-2» (1:0), остается в силе. Она станет для него четвертой и поэтому игрок будет вынужден отбыть дисквалификацию на матч.

Напомним, сейчас «Звезда» идет на седьмом месте в группе «4». У подопечных Валерия Петракова – 23 очка. Матч с одним из лидеров чемпионата – «Челябинском» – состоится 31 октября на стадионе «Звезда» (0+). Отставание от пермского «Амкара», идущего на пятом месте – три очка.