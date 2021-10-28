Сотрудницу пермского Дома ребенка отправили в колонию за получение взятки

Фото: СК РФ по Пермскому краю

В Перми бывшая начальница отдела Дома ребенка признана виновной в получении взятки. Подробности дела рассказали в краевом следственном комитете.

Будучи начальником отдела материально-технического снабжения Дома ребенка, расположенного в Перми, с 2015 года по 2018 год она получила от ИП взятку в сумме 160 тыс. руб.

Деньги от предпринимателя она получила за поставку детского питания. За них ей надо было перенаправить товар на склад краевого Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Также виновная подписывала необходимые документы о приемке товара и отправляла их в бухгалтерию для оплаты.

Мотовилихинский районный суд признал Ирину Старкову виновной в получении взятки и приговорил к трем годам колонии общего режима. 2,5 года ей запрещено занимать руководящие должности. 162 тыс. руб. взятки конфисковали в доход государства.