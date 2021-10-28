В Соликамске любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима

. Фото: Мария АНАНОВА

В Соликамске осудили уже ранее судимого 34-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в июле этого года вечером на улице Уральской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21144.

У водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте он отказался. Результаты исследования показали наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в размере 1.9 мг/л.

Полиции мужчина объяснил, что выпивал вечером с другом. Потом решил заняться ремонтом машины. Самостоятельно не справился и решил отогнать авто в гараж к другу. По пути его и остановили сотрудники ДПС.

Проверка показала, что в 2014 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ночью пьяным он сел за руль автомобиля и не справившись с управлением въехал на остановку общественного транспорта. Стоящий на остановке мужчина получил тяжелые травмы. За это мужчина отсидел три года в колонии.

Суд приговорил виновного к году и 10 месяцам колонии строгого режима.