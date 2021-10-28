Пермский педуниверситет перекрасят в серые цвета

ПГГПУ. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Корпуса №2 и №4 ПГГПУ (Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета) будут перекрашены в пыльно-серый и светло-серый цвета. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, фасады зданий по адресам улица Пушкина, 42 и улица Пушкина, 44 обновят в рамках ремонта.

«Для сохранения уникального облика объекта культурного наследия регионального значения по улице Сибирской, 24, где расположен главный корпус университета, для отделки соседних зданий выбраны нейтральные цветовые решения: светло-серый, пыльно-серый», - пояснили в мэрии.

Отреставрируют и главный корпус университета (улица Сибирская, 24). Трехэтажное здание из кирпича с башней со шпилем построено по проекту архитектора Валериана Волошинова в 1916 году как здание Губернской земской управы.

Все ремонтные и реставрационные работы планируется завершить к 2023 году.