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Общество28 октября 2021 11:35

В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 670 человек

Регион находится на девятом месте по числу заболевших в стране
Анна Маркова
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С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели 117 724.

С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели 117 724.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 670 жителей, днем ранее их было 662. Заболеваемость в регионе продолжает расти, по числу случаев за сутки край находится на девятом месте в стране. В ковидных отделениях сейчас 517 «тяжелых» пациентов. Из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели 117 724. Скончались всего - 5 695 человек, за сутки - 29.

Минувшим днем в регионе проведено 13 957 ПЦР-тестов на коронавирус.

Минздрав сообщает, что на утро 28 октября однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов привились 888 283 человека. 668 650 жителей завершили курс двумя компонентами вакцины.