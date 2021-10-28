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Общество28 октября 2021 11:22

В Перми задержали подозреваемого в угоне «Тойота Лэнд Крузер 200»

Сейчас он находится под стражей
Анна Маркова
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На пермяка возбудили уголовное дело, его подозревают в угонах автомобилей.

На пермяка возбудили уголовное дело, его подозревают в угонах автомобилей.

Фото: Василий Вахрин

В Перми оперативники задержали 41-летнего местно жителя, которого подозревают в угоне и краже автомобилей «Тойота Лэнд Крузер 200». В спецоперации по его задержанию участвовали полицейские и бойцы Росгвардии. Мужчину подозревают в нескольких подобных преступлениях. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, они были совершены весной этого года.

- Благодаря слаженным действиям оперативников и сотрудников ГИБДД автомобили были разысканы и возвращены законным владельцам, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый уже был судим за похожие преступления. При обыске у него дома и его возможных подельников полицейские нашли устройство для вскрытия и запуска автомобилей. Возбуждены уголовные дела, подозреваемый под стражей, расследование продолжается.