Возраст интернету не помеха: что читают и как качают пермские бабушки и дедушки

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Только за последний месяц пожилые жители Пермского края скачали c помощью мобильного интернета более полумиллиона гигабайт трафика – это лишь на 15 процентов меньше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Пермского края.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 40 процентов больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах края. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стала 58-летняя жительница Кондратово.

Всего за месяц женщина скачала почти 500 Гб трафика, что в 30 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры сел Фролы, Большая Мось и Лобаново – одного из старейших населенных пунктов Прикамья.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более 3 тысяч пермяков категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в сети боевое фэнтези и любовно-фантастические романы, предпочитая отечественных авторов. Охотнее всего онлайн-книги скачивают мужчины, а вот рекорд принадлежит женщине. Так, всего за месяц 66-летняя жительница региона загрузила из электронной библиотеки свыше 30 романов. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель края за 30 дней успевает скачать не более 2 электронных книг.