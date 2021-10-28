Дмитрий Махонин: «В поликлиниках не должно быть грязных тряпок на входе и обшарпанных стен»

Дмитрий Махонин выступает перед Заксобранием Прикамья.

В Прикамье будет увеличено финансирование здравоохранения в регионе. На эти цели выделят на 14% больше средств, в бюджете заложен 191 миллиард рублей. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время ежегодного доклада перед депутатами в Законодательном Собрании Пермского края.

Планируется построить более 30 объектов здравоохранения. Самая большая проблема в этой отрасли – нехватка кадров. Будет решаться вопрос привлечения в отрасль молодых специалистов. Будут выделяться средства на решение жилищного вопроса специалистов, которые планируют приехать в Прикамье из других территории. Рассматривается предложение о компенсации съема жилья для среднего медицинского персонала.

- Важно проводить капремонты существующих лечебных учреждений. Люди должны видеть, что медицина – это не грязная тряпка на входе, а приходить в современную клинику, – сказал Дмитрий Махонин.

В Прикамье будет увеличено финансирование здравоохранения в регионе.