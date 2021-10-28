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Общество28 октября 2021 7:04

За три месяца в Прикамье детские сады оштрафовали на 600 тысяч рублей

В Роспотребнадзоре рассказали какие нарушения обнаружили
Анна Маркова
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В третьем квартале этого года специалисты Роспотребнадзора проверили работу 73-х детских садов.

В третьем квартале этого года специалисты Роспотребнадзора проверили работу 73-х детских садов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В третьем квартале этого года специалисты Роспотребнадзора проверили работу 73-х детских садов в части условий воспитания, обучения, питания, развития и оздоровления детей.

Во время проверок они установили несоблюдение требований к содержанию помещений, дезинфекционного режима, нарушение ведения документации пищеблока и медицинского блока, нарушение требований при отборе суточных проб.

По всем случаям вынесено 59 постановлений о наложении штрафов на сумму более 600 тысяч рублей в отношении должностных и юридических лиц. 6 протоколов направлено в суд для принятия решения в рамках судопроизводства.