Дмитрий Махонин поддержал предложение запустить в Прикамье проект «Активное долголетие»

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Законодательном собрании Пермского края собираются рассмотреть инициативу, направленную на вовлечение представителей старшего поколения в общественную, культурную и спортивную жизнь региона.

Речь идет о региональном проекте «Активное долголетие», который обсудил в рамках рабочей встречи с прикамскими депутатами губернатор Дмитрий Махонин.

- Забота о пожилых жителях - очень актуальный вопрос для нашего региона: в Пермском крае проживает около 740 тысяч человек в возрасте свыше 55 лет – это около 30 процентов населения края, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Ежегодно примерно 5 миллиардов рублей направляется на организацию системы долговременного ухода, в том числе через службу социальных участковых, на оказание медицинской помощи, на создание условий для занятия спортом и активного проведения досуга. Нужно добиться, чтобы продолжительность жизни в регионе увеличивалась. Необходимо разработать дополнительные механизмы для вовлечения пенсионеров в деятельную социальную жизнь.

Губернатор напомнил также о том, что в крае по его поручению был создан Фонд губернаторских грантов, который также нацелен на поддержку значимых проектов для старшего поколения.

Проект «Активное долголетие» предполагает формирование комфортных условий для активных занятий пенсионеров, причем, необходимая для этого инфраструктура должна находиться в шаговой доступности. С инициативой реализации подобного проекта выступила группа депутатов Законодательного собрания Пермского края.

- В рамках реализации регионального проекта «Активное долголетие» предстоит создать в территориях комплексную инфраструктуру для людей пожилого возраста, - отметил депутат Александр Бойченко. – Они должны иметь возможность участвовать в общественной, спортивной, культурной жизни нашего края. Социальная активность будет способствовать продлению активной жизни пожилых людей.

Реализовывать проект предлагается при участии районных ветеранских организаций. На его реализацию ежегодно будет выделяться в краевом бюджете свыше 23 миллионов рублей.

- В Прикамье сейчас работают около 1,5 тысяч первичных ветеранских организаций, они занимаются развитием целого ряда направлений деятельности: спорта, творчества, патриотического воспитания, - отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин. - Благодаря региональному проекту «Активное долголетие» мы сможем поддержать эту деятельность. Проект поможет нашим уважаемым ветеранам самореализоваться и донести до молодого поколения накопленный опыт и правильные ценности.